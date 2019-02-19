7 معلومات ترصد تفاصيل إدراج 241 متهما على قوائم الإرهابيين.. بعد رفض الطعون

أسدلت محكمة النقض، أمس الاثنين، الستار على قضية إدراج 241 متهما لأحد التنظيمات الإرهابية بسيناء على قوائم الإرهابيين، بعد أن رفضت طعونهم جميعا وأبدت قرار إدراجهم لمدة 5 سنوات.
ونعرض أهم المعلومات بشأن هذه القضية فى السطور القادمة:
- 27 مايو 2018.. نشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج عدد من المتهمين بالانضمام لتنظيم إرهابى فى سيناء على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
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- القضية تحمل رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
- عدد المتهمين فى القضية 241 متهما.
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- جاء بحيثيات محكمة الجنايات، صدور تكليفات المتهم على سالمان الدرز، القيادي بأحد التنظيمات الإرهابية بسيناء، بإعادة هيكلة التنظيم واستقطاب عناصر جديدة لصفوفه وتكوين خلايا عنقودية منهم تعمل على تنفيذ مخططاته العدائية التي تستهدف رجال الأمن والقضاء.
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- المتهمون البالغ عددهم 241 متهم تمكنوا من تشكيل عدة خلايا عنقودية، بعدها وضع موسى سلمان عيد، القيادي بالتنظيم بالاشتراك مع مسئولي تلك الخلايا برنامج لإعداد عناصرها للقيام بعمليات إرهابية.
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- من بين الوقائع المنسوبة لهم، واقعة إطلاق النيران على كمين سحاب ما بين الطريق الدائرى القديم والجديد بتاريخ 10 أبريل 2017 ، وتفجير عبوة ناسفة بإحدى الدوريات الأمنية بمنطقة بئر لحفن، قسم أول العريش بتاريخ 9 مايو 2017
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- طعن المتهمون على قرار محكمة الجنايات خلال المدة القانونية وهى 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ورفضت المحكمة طعونهم وأيدت قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين.
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