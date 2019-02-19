7 معلومات ترصد تفاصيل إدراج 241 متهما على قوائم الإرهابيين.. بعد رفض الطعون

كتبت هدى أبو بكر

أسدلت محكمة النقض، أمس الاثنين، الستار على قضية إدراج 241 متهما لأحد التنظيمات الإرهابية بسيناء على قوائم الإرهابيين، بعد أن رفضت طعونهم جميعا وأبدت قرار إدراجهم لمدة 5 سنوات.

ونعرض أهم المعلومات بشأن هذه القضية فى السطور القادمة: