3 مليون جنيه لتطوير شاطئ بورفؤاد للارتقاء بالمنظومة السياحية

بورسعيد - محمد فرج

أكد المهندس محمد عبده رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ، أنه جارى الإعداد لدراسة الخطة التنموية التى تهدف لتطوير الشاطئ، ليواكب الحركة السياحية بما لها وما عليها، بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه .

ولفت عبده فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن خطة التطوير سوف تشهد عدد 2 ممشى يتوسطهم ما يقرب من 20 كافتيريا تتميز بالطراز المعمارى لمدينة بورفؤاد، وسوف يتم تأجيرها بحق الانتفاع، تزامنا مع الحركة التنموية التى تهدف إلى جذب المصطافين من كافة المحافظات.

وقال رئيس مجلس المدينة: الشاطئ الممتد على مساحة 1000 متر سيتم تقسيمه إلى ملاعب ترفيهية وحدائق تسعد زوارها، فضلا عن شاطئ خاص للعامة وآخر للزائرين، لافتا إلى أن هناك لجنة على أعلى مستوى لدراسة أوضاع أصحاب الكافتيريات الموجودة على الشاطئ لتقنين أوضاعهم، حتى يتسنى لهم الحصول على تأجير الكافتيريات بحق انتفاع للذين تنطبق عليهم الشروط المعمول بها.

وتابع: هناك ممشى للدراجات وآخر للتريض وملاعب للكرة الشاطئية، وألعاب ترفيهية ومطاعم تتميز بالمأكولات البحرية التى سوف تحقق آعلى نسبة إشغال طوال فترة الصيف.

وأكد المهندس محمد عبده، أن بورفؤاد بها شوطئ مفتوحة بدون رسوم، فضلا عن 6 قرى سياحية كالكراون والكنارى والنورس والفيروز وجنة النورس والمرجان، وكلها قرى سياحية كل منه له الطابع الخاص المتميز بالرقى والجمال المعمارى التى تتميز به مدينة بورفؤاد لجذب مزيدا من الاستثمار السياحى شرق بورسعيد .