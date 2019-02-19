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16 ولاية أمريكية تطعن فى دستورية إعلان ترامب حالة الطوارىء الوطنية بالبلاد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:56 ص
16 ولاية أمريكية تطعن فى دستورية إعلان ترامب حالة الطوارىء الوطنية بالبلاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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قدمت 16 ولاية أمريكية فى سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فى دستورية إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارىء الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأشارت قناة (سكاى نيوز) الفضائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعوى التى قدمت إلى محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا، تتهم ترامب بخرق الدستور فى بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائى فى الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.


كما تتهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلى الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها للأثر البيئى للجدار على ولايتى كاليفورنيا ونيو مكسيكو.. وشددت الدعوى على أن ترامب أغرق البلاد فى أزمة دستورية بمحض إرادته، على حد تعبيرها.


وكان المدعى العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا قد أعلن، فى وقت سابق، أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم سويا بتلك الدعوى كونها تعتبر نفسها متضررة من قرار ترامب الذى يحرمها أموالا مخصصة فى الأصل لمشروعات عسكرية ولمساعدات طارئة فى حالات الكوارث.


وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التى تقدمت بالدعوى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيجان، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريجون وفيرجينيا.


وارتفعت فى الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارىء الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف تلك الأصوات عند حدود المعارضة الديمقراطية بل تعدتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين، الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى ذلك الإجراء الاستثنائى سابقة خطيرة وتجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد أعلن يوم الجمعة الماضية إعلان حالة الطوارىء الوطنية فى البلاد للتصدى لما وصفه بـ"اجتياح" المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين للحدود الأمريكية مع المكسيك.


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