video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية عمان يؤكد أهمية إيجاد نظرة جديدة تضمن قيام الدولة الفلسطينية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:00 م
وزير خارجية عمان يؤكد أهمية إيجاد نظرة جديدة تضمن قيام الدولة الفلسطينية وزير خارجية عمان يوسف بن علوى
مسقط (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوى بن عبدالله اليوم الثلاثاء أهمية إيجاد نظرة جديدة تضمن قيام الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة.. مشددًا على أن السلطنة لا تتفاوض نيابة عن أحد ولا تفرض على أحد شيئا لكنها تستجيب لمن يطلب منها المساهمة فى تهيئة ظروف معينة.

وقال بن علوى- فى حديث لقناة "روسيا اليوم" بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم- "لقد قلنا لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو صراحة وبقوة لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية"..نافيا أن يكون هناك تطبيع بين السلطنة وإسرائيل بل عملية سلمية مستمرة.

وشدد على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأية عملية سلام وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة وأنه ليس هناك مجال لإقامة علاقات مستقيمة أو مفيدة بين الدول العربية وإسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية (وإسرائيل تدرك ذلك)..مؤكدا على أهمية وجود رؤية واضحة تحقق أهداف الأخوة الفلسطينيين وقيام دولتهم.

وأوضح بن علوى أن المرجعيات الدولية هى الأساس المناسب لكلا الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، وأنه فى سياقها يجب أن تأتى الجهود الدولية.

وقال الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية العمانية: "إن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليًا ما وصفه ببداية النهاية لألعاب كبرى فى مقدمتها الأزمة السورية".

وحول بيان مؤتمر وارسو.. رأى بن علوى أن البيان لا يعبر عن كل مواقف المشاركين فيما يتعلق بالملف الإيرانى ومواقفها فى المنطقة..مشيرا إلى أن بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة وأن هذا المؤتمر ليس الأول الذى تحشد فيه واشنطن ضد إيران، لكن بعض الدول المشاركة "راضية " وبالطبع ذلك لا يعنى الكثير.

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية..قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية: "كُلنا فى مجلس التعاون الخليجى نساند مساعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحلحلة الأزمة".

وعن العلاقات العمانية الإماراتية.. أجاب بن علوى: "ليس هناك اختلاف فى وجهات النظر بين السلطنة والإمارات الشقيقة إنما هو تباين طبيعى فالأخوة فى دولة الامارات العربية المتحدة هم أشقاؤنا وجميع العائلات ترجع إلى أصل واحد فقد أتينا إلى المنطقة بعد انهيار سد مأرب، وتربطنا أصول قبلية واحدة".

وشدد على أن سياسة السلطنة تجاه الجيران تقوم على مبدأ الاحترام وبالأخص مع الإمارات، حيث أن العلاقات الثنائية مبنية على أسس من التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات.. مشيرًا إلى أن الحدود بين البلدين مرسومة ومحددة وموثقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية عمان: نطرح أفكار لمساعدة الجانب الفلسطينى والإسرائيلى

عمان

وزير خارجيه عمان

فلسطين

الدوله الفلسطينيه




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة