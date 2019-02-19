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وزير التعليم العالى: نتابع عن كثب أحوال الطلاب المصريين بالجامعات السوادنية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:42 م
وزير التعليم العالى: نتابع عن كثب أحوال الطلاب المصريين بالجامعات السوادنية الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمى
كتب محمود راغب
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك لجنة رئاسية تبحث وتناقش عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والسوادن لإنشاء فروع بالدولتين.
 
 
وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بجامعة عين شمس مع وزير التعليم العالي السوادني، على هامش ملتقى الجامعات المصرية السوادنية، أن الوزارة تتابع عن كثب أحوال الطلاب المصريين بالجامعات السوادنية، مؤكدًا على أنه لا ضرر عليهم وحال وجود أى ضرر الوزارة ستبحث تعويضهم.
 
 
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن موضوع الاعتراف بالشهادت السوادينة، لا أى أزمات به، وسارى عليه ما يسرى على بقية دول العامل المعترفة بشهاداتهم مثل دول أوروبا وآسيا، موضحا أن كثرة إنشاء الجامعات أصبح أن يكون لكل جامعة كودا ومعترفا بها وتوضيح معالمها ممالا يؤدى إلى الاعتراف بالشهادة الخاصة بالجامعة، مؤكدا على أن قواعد التحويلات من الجامعات على الجامعات أخرى ومن دولة إلى دولة، يتم وفقا لقواعد ولوائح والوارزة ملتزمة به إلا أن يكون هناك أمر يستدعى التعامل بعيدا عن القواعد واللوائح.
 
 
وثمن عبدالغفار، فكرة إنشاء مركز بحوث وادى النيل بالتعاون مع السوادن، مبينا أنه سيساعد على التعاون المثمر فى العديد من المجالات بقطاعات كثيرة ومتخصصة داخل الجامعات.
 
 
وشدد وزير التعليم العالى، على ضرورة توجيه الباحثين من الدولتين لحصد وجني ثمار التعاون المشترك في المجالات المتنوعة، كاشفا عن اقتراح فكرة إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا على غرار صندوق العلوم والتكنولوجيا فى وزارة التعليم العالى، للاستفادة والتنافسية وتوجيه للقضايا المشتركة، وتعظيم للاستفادة فى المعامل والبنية التحيتة والبحث العلمي، وحلول لقضايا مثل " الزراعة – الطاقة – المياه".

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