وزير التعليم السودانى يطالب بإنشاء صندوق بحثى مشترك بين مصر والسودان

كتب محمود راغب

أكد الدكتور الصادق الهادى المهدى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، أن الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية يستهدف فتح مجالات لعقد مزيد من اتفاقيات التعاون بين المراكز البحثية المصرية والسودانية فى مختلف المجالات، فضلا عن زيادة تبادل الخبرات.

وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمى السودانى، خلال فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، والذى يعقد على مدار يومين بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بإنشاء صندوق بحثى مشترك بين مصر والسودان مع تقديم الاستشارات العلمية ذات الصلة بالقضايا البحثية التى تهم البلدين وربط الجامعات بسوق العمل بما يعود بالنفع على البلدين.

كما أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، على ضرورة قيام مركز أبحاث وداى النيل ليعمل على توفر الدعم ويكون مرجعية لمتخذى القرار السياسى فى الدولتين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق رؤية علمية تخدم البلدين خاصة فى مجالات المياه.

واقترح وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، إقامة مهرجان دورى لطلاب وادى النيل يعمل على اكتشاف قدرات الطلاب وتنميتها ويعزز فيهم القيم الاجتماعية كالتسامح وروح المنافسة الشريفة وغيرها من القيم، معربا عن ترحيبه باستضافة الخرطوم الملتقى الثانى للجامعات المصرية السودانية، مختتما كلمته قائلا :"عاش شعب وادى النيل أهل الثقافة والعلم والكرم".

وينظم الملتقى قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ويحضره عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والجامعات السودانية .

يأتى هذا الملتقى تنفيذا للبرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين، والذى تم توقيعه فى أكتوبر. 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالي فى البلدين وإستراتيجية البحث العلمى في مصر والسودان والتعاون فى مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.