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وزير التعليم السودانى: الأزمة الاقتصادية السودانية عابرة وفى طريقها للحل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:48 م
وزير التعليم السودانى: الأزمة الاقتصادية السودانية عابرة وفى طريقها للحل جانب من الملتقى
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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قال الصادق المهدى، وزير التعليم العالى السوادنى، إن ما يحدث فى السودان من أزمة اقتصادية بمثابة أزمة عابرة، مضيفا أنها فى طريقها للحل بنسبة 80%.

وأضاف وزير التعليم السودانى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على هامش ملتقى الجامعات المصرية والسوادنية، بجامعة عين شمس، أن ما حدث بالسودان مجرد احتجاجات، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالى السودانية تحافظ تماما على طلابها وتم تعليق الدراسة، خوفا على سلامتهم.

وأكد المهدى، على أن الأمور طبيعية بالسوادن، وهناك تضخيما للأمور، لافتا إلى أن الاحتجاجات عادية للتعبير عن الآراء عن أزمات اقتصادية وتم السيطرة على الأمور وتم تعليق الدراسة حفاظا على سلامة الطلاب.

 

ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (1)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (2)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (3)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (4)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (5)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (6)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (7)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (8)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (9)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (10)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (11)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (12)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (13)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (14)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (15)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (16)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (17)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (18)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (19)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (20)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (21)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (22)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (23)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (24)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (25)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (26)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (27)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (28)
 
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (29)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (30)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (31)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (32)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (33)
 
ملتقى الجامعات المصرية والسودانية (34)
 

 


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