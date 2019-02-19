video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب وزير العدل الأمريكى يتنحى عن منصبه فى مارس

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:41 ص
نائب وزير العدل الأمريكى يتنحى عن منصبه فى مارس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن من المتوقع أن يتنحى رود روزنستاين نائب وزير العدل، الذى عين المحقق الخاص روبرت مولر للتحقيق فى صلات محتملة بين روسيا وحملة الرئيس دونالد ترامب، عن منصبه بحلول منتصف شهر مارس.

وكان من المتوقع أن يرحل روزنستاين عن المنصب بعد تولى وزير العدل الجديد وليام بار منصبه. وأكد مجلس الشيوخ ترشيح بار الأسبوع الماضى.

وقال المسؤول بالوزارة إن رحيل روزنستاين ليس مرتبطا بالمزاعم المتجددة بأنه كان يدرس ارتداء جهاز تنصت خلال اجتماعاته مع ترامب ويعتزم استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس من منصبه.

وفى مايو 2017 عين روزنستاين المحقق الخاص مولر للتحقيق فى صلات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو. ولا يزال التحقيق مستمرا.

واتخذ روزنستاين الجمهورى هذا القرار لأن رئيسه آنذاك، وزير العدل السابق جيف سيشنز الذى كان من أنصار ترامب خلال حملة 2016، تنحى عن التحقيق فى المسألة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

16 ولاية أمريكية تطعن فى دستورية إعلان ترامب حالة الطوارىء الوطنية بالبلاد

شاهد.. أمريكيون يتظاهرون ضد إعلان ترامب الطوارىء على الحدود المكسيكية

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

روبرت مولر

رود روزنستاين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة