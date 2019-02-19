نائب وزير العدل الأمريكى يتنحى عن منصبه فى مارس

رويترز

قال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن من المتوقع أن يتنحى رود روزنستاين نائب وزير العدل، الذى عين المحقق الخاص روبرت مولر للتحقيق فى صلات محتملة بين روسيا وحملة الرئيس دونالد ترامب، عن منصبه بحلول منتصف شهر مارس.

وكان من المتوقع أن يرحل روزنستاين عن المنصب بعد تولى وزير العدل الجديد وليام بار منصبه. وأكد مجلس الشيوخ ترشيح بار الأسبوع الماضى.

وقال المسؤول بالوزارة إن رحيل روزنستاين ليس مرتبطا بالمزاعم المتجددة بأنه كان يدرس ارتداء جهاز تنصت خلال اجتماعاته مع ترامب ويعتزم استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس من منصبه.

وفى مايو 2017 عين روزنستاين المحقق الخاص مولر للتحقيق فى صلات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو. ولا يزال التحقيق مستمرا.

واتخذ روزنستاين الجمهورى هذا القرار لأن رئيسه آنذاك، وزير العدل السابق جيف سيشنز الذى كان من أنصار ترامب خلال حملة 2016، تنحى عن التحقيق فى المسألة.