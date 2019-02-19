نائب محافظ أسوان: المحافظة جسر التواصل لأفريقيا عبر العصور

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، إن انعقاد الأولمبياد النوعى الخامس الذى افتتحه وزير الشباب والرياضة مساء الاثنين بمدينة أسوان، وغيره من أنشطة الوزارة على أرض أسوان، يعتبر من ثمار ومكتسبات الجهود المتواصلة خلال الفترة الماضية بتحويل توجيهات رئيس الجمهورية لواقع فعلى وملموس، بأن تكون أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأضاف نائب محافظ أسوان، فى كلمته بحفل الافتتاح، أن أسوان تحتضن مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على أرض المحافظة، باعتبارها بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور وعاصمة الشباب الإفريقى.

وأشار اللواء حجازى، إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة والعرب رياضياً وثقافياً وفنياً واقتصاديا فى ظل رؤية جديدة قوامها التعاون من أجل مصلحة الشعوب ومقاومة التحديات والمخاطر المشتركة.

وشهدت فعاليات افتتاح النسخة الخامسة من الأولمبياد المصرى النوعى والذى يقام تحت شعار " مصر إفريقيا .. المجد لقارتنا السمراء" خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الحالى بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسفراء 5 دول أفريقية، عزف السلام الوطنى ، وتنظيم طابور عرض لحملة الأعلام ، وتقديم عروض فنية وشعبية متنوعة لكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ، بجانب إقامة مباراة خماسية لكرة القدم بين نجوم الكرة المصرية من قدامى اللاعبين ونجوم أسوان والصعيد والتى أنتهت بفوز الأول بنتيجة 4/2 .