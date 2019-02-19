video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ أسوان: المحافظة جسر التواصل لأفريقيا عبر العصور

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:17 ص
نائب محافظ أسوان: المحافظة جسر التواصل لأفريقيا عبر العصور جانب من افتتاح الأولمبياد النوعى الخامس
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

قال اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، إن انعقاد الأولمبياد النوعى الخامس الذى افتتحه وزير الشباب والرياضة مساء الاثنين بمدينة أسوان، وغيره من أنشطة الوزارة على أرض أسوان، يعتبر من ثمار ومكتسبات الجهود المتواصلة خلال الفترة الماضية بتحويل توجيهات رئيس الجمهورية لواقع فعلى وملموس، بأن تكون أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأضاف نائب محافظ أسوان، فى كلمته بحفل الافتتاح، أن أسوان تحتضن مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على أرض المحافظة، باعتبارها بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور وعاصمة الشباب الإفريقى.

وأشار اللواء حجازى، إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة والعرب رياضياً وثقافياً وفنياً واقتصاديا فى ظل رؤية جديدة قوامها التعاون من أجل مصلحة الشعوب ومقاومة التحديات والمخاطر المشتركة.

وشهدت فعاليات افتتاح النسخة الخامسة من الأولمبياد المصرى النوعى والذى يقام تحت شعار " مصر إفريقيا .. المجد لقارتنا السمراء" خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الحالى بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسفراء 5 دول أفريقية، عزف السلام الوطنى ، وتنظيم طابور عرض لحملة الأعلام ، وتقديم عروض فنية وشعبية متنوعة لكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ، بجانب إقامة مباراة خماسية لكرة القدم بين نجوم الكرة المصرية من قدامى اللاعبين ونجوم أسوان والصعيد والتى أنتهت بفوز الأول بنتيجة 4/2 .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. وزير الشباب والرياضة يعلن إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان

الاولمبياد المصرى النوعى

وزير الشباب والرياضه

محافظ اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة