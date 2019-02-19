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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مقتل 16 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالعريش

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:10 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مقتل 16 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالعريش قوات شرطة – صورة ارشيفية
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها مقتل 16 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالعريش وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

مقتل 16 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالعريش

 

تجاهلت ترامب.. هيلارى كلينتون تحتفل بيوم الرؤساء الأمريكان

 

قد لا تكون هيلارى كلينتون قد نجحت فى سباقها الرئاسى للولايات المتحدة الأمريكية، وخسرت المنصب أمام الرئيس الحالى دونالد ترامب، لكنها لا تزال تحتفل بيوم الرؤساء بتكريم قلة مختارة من القادة السابقين للبلاد.

تأجيل ثانى جلسات محاكمة 15 متهما بخلية طلاب داعش الإرهابى لجلسة 6 مارس

 

قررت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 15 طالبا، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقى تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، لجلسة 6 مارس للشهود.

 

نقيب الصحفيين يشيد بيقظة رجال الأمن ونجاحهم فى ملاحقة إرهابى الدرب الأحمر

 

ندد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، بأقسى العبارات، العمل الإرهابى الخسيس الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الأمن، وإصابة آخرين.

 

"العصار" يشيد بمعرض "IDEX2019" أبو ظبى ويبحث التعاون فى التصنيع الحربى

 

استكمل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللقاء مع عدد من الشخصيات البارزة، وممثلى الشركات العالمية، خلال فعاليات معرض IDEX2019  المقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 17-21 فبراير الحالى.

 

وزير الكهرباء: جاهزون لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية نهاية مارس المقبل

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان.

 


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