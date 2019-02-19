منح قروض لـ33 إمرأة معيلة بالغربية لإقامة مشروعات لتربية الأغنام والدواجن

وزع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، قروضا على المرأة المعيلة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، بتمويل من صندوق المحافظة لتمويل المشروعات، وذلك بهدف مساعدة المرأة المعيلة فى إقامة مشروعات متناهية الصغر لمواجهة اعباء المعيشة، بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، وعضوات المجلس، ومسئولين عن مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، حيث تم توزيع 33قرض على 33 سيدة معيلة بمركز قطور، لإقامة مشروعات لتربية الاغنام والدواجن والمواشى.

من جانبها، أكدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة، دعم المحافظة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، فى مبادرة من صندوق المحافظة لتمويل المشروعات ودعم المرأة المعيلة.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة المعيلة بقروض بدأت منذ عام 2014 بدعم 250الف توزع بواقع 5ألاف جنيه على كل سيدة تسعى لعمل مشروع متناهي الصغر، مع فترة سماح 3شهور وتقوم بسداد القرض على مدة عامين، مشيرة أن المجلس حصل على دعم اضافي من المحافظة وصل إلى 650ألف جنيه.

وطالبت مقرر المجلس القومي للمرأة بتكاتف السيدات الحاصلات على القروض بالقرى لإقامة مشروع صغير، حتي يتثنى لفرع المجلس القومي للمرأة التدخل لدى المحافظ لزيادة الدعم فى قروض المرأة المعيلة.

من جانبه أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على دعم المحافظة للمجلس القومي للمرأة للنهوض بالمرأة والعمل على حل مشاكلها، مؤكدا أن دعم المرأة المعيلة يهدف لمساعدة نفسها فى مواجهة اعباء الحياة وتوفير حياة كريمة لابنائها.

وطالب المحافظ الحاصلات على القروض بعدم التأخر فى السداد حتى يثني للمحافظة منح قروض اخرى لسيدات اخرى، مبينا أن هناك قصص نجاح لسيدات حصلن على قروض صغيرة.

وأشار أن المحافظة تعمل بشكل مكثف لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، مبينا أنه تم عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المبادرة، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى المشاركة فى النهوض بالقرى الأكثر فقرا، مع عدم التوقف على الـ9قري الأكثر احتياجا التي تم تحديدها على مستوى المحافظة، بل نهدف إلى النهوض بكل قرى المحافظة.