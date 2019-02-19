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مقتل اثنين من قوات الأمن العراقية وإعدام شخص فى هجوم لداعش بالأنبار

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:54 ص
مقتل اثنين من قوات الأمن العراقية وإعدام شخص فى هجوم لداعش بالأنبار قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أعلنت الِشرطة العراقية عن مقتل اثنين من القوات الأمنية فى هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على نقطة أمنية غرب الأنبار، اختطف خلاله 8 بينهم مدنيين، وأعدم أحدهم.
وقال الضابط فى شرطة الأنبار النقيب أحمد الدليمى - فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية العراقية" اليوم /الثلاثاء/ - إن التنظيم الإرهابى خطف 8 عراقيين، بينهم 3 أفراد من الشرطة فى منطقة الصفاوى غرب ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادى). 
وتابع الدليمى أن عناصر "داعش" أعدمت أحد المختطفين، ولم يتبين لنا هل هو أحد أفراد الشرطة أم المدنيين المختطفين لدى التنظيم الإرهابى.


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