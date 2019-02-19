مصر توقع اتفاقا مع "إيفاد" لتنمية الزراعة ودعم المستثمرين بـ62 مليون دولار

كتب ــ عبد الحليم سالم

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: المشروع يعد محوراً جديداً للتنمية الخاصة بالاستثمارات الزراعية في مصر..ويساهم فى تمكين الشباب ويستفيد منه 450 ألف شخص

رئيس الايفاد: حريصون على دعم المشروعات الزراعية فى مصر نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة..واستثمرنا فى 13 مشروعا بقيمة 456 مليون دولار استفاد منها 1.2 مليون أسرة أكثر احتياجا

وقعت مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" اتفاقية مشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 62 مليون دولار، والمزمع إقامته بمحافظة مرسى مطروح من أجل توفير فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية واعدة لتنمية المحافظة، وقام بالتوقيع كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و جيلبرت هونجبو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "لايفاد" وذلك على هامش زيارة الوزيرة إلى العاصمة الايطالية "روما"، بحضور السفير هشام بدر، سفير مصر لدى روما.





وأكدت الوزيرة، أن المشروع يعد محوراً جديداً للتنمية الخاصة بالاستثمارات الزراعية في مصر، لا سيما في سياق دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، فضلاً عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، بالتكامل مع الهدف النهائي المتمثل في الاستدامة والنمو الشامل، موضحة أن المشروع مثال للشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في المحافظات ذات الأولوية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يأتى فى اطار خطط الدولة بتوجيه استثمارات مباشرة للمناطق الاكثر احتياجا وزيادة مساحة الاراضى المستصلحة بما ينعكس بشكل ايجابى على مستوى معيشة الأسر الاكثر احتياجا، ومساعدتهم على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية في منطقة المشروع من خلال تحسين القدرات الانتاجية ومساعدة المجتمعات من اجل تعزيز القدرة الانتاجية للاراضي المستصلحة حديثا ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين ملفاتهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية، كما يتكامل مع المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان مما يؤدى إلي تعظيم العائد والمردود الاقتصادي لهذه المشروعات.





وأوضحت الوزيرة، أن عدد المستفيدين من المشروع نحو 450 الف شخص، وذلك عن طريق خلق فرص العمل اللازمة وزيادة الإنتاجية لهم حيث تتضمن أهداف المشروع فى خفض العجز المائي بنسبة 20%، وزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بـ 19000فدان، وتمهيد 200 كيلومتر من الطرق الريفية، ودراسة وافية للتصميمات الهندسية للصرف والري في واحة سيوة، وتحسين نوعية محاصيل الخضروات وزيادة الإنتاجية لنحو 90 الف فدان، وزيادة الإنتاج الحيواني، وتدعيم صغار المستثمرين فى مجال الزراعة وزيادة إنتاج الأراضي المستصلحة حديثاً، وتقديم التقنيات الحديثة لتحسين جودة مياه الشرب، وتدعيم البحث العلمي لمركز بحوث الصحراء، وتحسن التنوع الغذائي وخاصة للمرأة والطفل، وزيادة فرص التوظيف.

وقال جيلبرت هونجبو:"نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم مساهمتنا إلى النساء والرجال الريفيين، وخاصة الشباب فى مصر"، مؤكدا حرص الايفاد على دعم المشروعات الزراعية فى مصر، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة خاصة فى المناطق الاكثر احتياجا.

وذكر أن الصندوق قام بالاستثمار فى 13 مشروعا زراعيا فى مصر بنحو 456 مليون دولار، واستفاد منها 1.2 مليون اسرة اكثر احتياجا، وساهمت هذه المشروعات فى احداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزراعين.