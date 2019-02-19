مصرع طيار وإصابة 2 آخرين جراء تحطم طائرتى استعراض فى الهند (تحديث)

نيودلهى(أ ش أ)

لقى طيار هندى مصرعه اليوم الثلاثاء، وأصيب اثنان آخران جراء تحطم طائرتى استعراض بمدينة "بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا".

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الطيارين المصابين تمكنا من الهبوط بسلام، فيما أفادت الشرطة بأن مدنيا أصيب أيضا جراء الحادث.

وهرعت سلطات الطوارئ إلى موقع الحطام، إلا أنه لم يتضح بعد إذا كانت الطائرتان اصطدمتا قبل سقوطهما أم لا.

وكانت صحيفة "ذا تايم أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، ذكرت أن طائرتى استعراض جوى تحطمتا فى قاعدة "يلاهانكا" فى مدينة "بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية.