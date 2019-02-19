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مشروع مشترك بين أبوظبى لبناء السفن وليوناردو الإيطالية للبحرية الإماراتية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:41 م
مشروع مشترك بين أبوظبى لبناء السفن وليوناردو الإيطالية للبحرية الإماراتية سفن
رويترز
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن شركة أبوظبى لبناء السفن وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ليوناردو الإيطالية اليوم الثلاثاء للتعاون بشأن إنشاء نظام لإدارة المعارك لحساب القوات البحرية الإماراتية.

وأضافت الوكالة أن الشركتين ستعملان معا بشأن مختبر قادر على اختبار وصيانة وتطوير برنامج ليوناردو لإدارة المعارك المشغل على أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية الإماراتية.

كما يشمل الاتفاق إمكانية تطوير حل مشترك للدعم اللوجيستى لأغراض الصيانة الوقائية والتصحيحية فضلا عن وضع قائمة محلية لقطع الغيار اللازمة لأنظمة ليوناردو البحرية.

 

 


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