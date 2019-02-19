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مسئول يمنى ينفى ما يروجه الحوثيون بشأن عرقلة الحكومة تنفيذ اتفاق ستوكهولم

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:36 ص
مسئول يمنى ينفى ما يروجه الحوثيون بشأن عرقلة الحكومة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الحوثيين ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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صرح عضو الفريق الحكومى اليمنى المشارك فى مباحثات السويد العميد عسكر زعيل، اليوم الثلاثاء، بأن الفريق الحكومى فى لجنة إعادة الانتشار فى الحديدة أرسل موافقته على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، نافيا ما تروجه قيادات فى مليشيات الحوثى عن عرقلة الجانب الحكومى لتنفيذ الاتفاق.

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن زعيل قوله "المرحلة الأولى التى تم الاتفاق عليها تتضمن انسحاب المليشيات الحوثية من الموانئ، وتحاول المماطلة بشأنه عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى فى وقت لاحق اليوم جلسة خاصة للاستماع إلى إحاطة مبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث، والتى يوضح خلالها نتائج جهوده لتنفيذ اتفاق السويد.

 


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