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مدينة هندية تمنح الباكستانيين مهلة 48 ساعة لمغادرتها

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:16 م
مدينة هندية تمنح الباكستانيين مهلة 48 ساعة لمغادرتها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى
نيودلهى(أ ش أ)
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طالبت مدينة راجاستان الهندية المواطنين الباكستانيين بمغادرتها خلال 48 ساعة، فى ظل تصاعد التوتر بين البلدين، بعدما فجر انتحارى نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية فى الشطر الهندى من إقليم كشمير.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن قاضى إحدى مقاطعات المدينة أمر الفنادق بعدم استضافة مواطنين باكستانيين، كما طالب أصحاب الأعمال بعدم توظيف الباكستانيين وقطع أية علاقات تجارية مع الدولة الجارة.

وكان هجوم انتحارى استهدف قافلة أمنية فى الشطر الهندى من كشمير يوم الخميس الماضى أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، فى أعنف هجوم على القوات الهندية خلال 30 عامًا.

 


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