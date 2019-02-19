محافظ قنا: إنشاء 4 شركات للأدوية بتكلفة استثمارية 7 ملايين و349 ألف دولار

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ،أن مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بقفط وافق علي انشاء 4 شركات في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بحضور فوزى نصر الدين القائم بأعمال رئيس المنطقة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة .

وأوضح الهجان أنه تمت الموافقة علي إقامة شركة للمستحضرات الطبية علي مساحة 1000 متر مربع وشركة للخدمات الدوائية علي مساحة 2000 متر مربع وشركة للمستحضرات الطبية علي مساحة 1500 متر مربع وشركة للعطور علي مساحة 1500 متر مربع ، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتلك المصانع تبلغ حوالي 2 مليون و 400 الف دولار وتوفر فرص عمل لعدد 75 شاب وفتاه .



وذكر الهجان أن المجلس وافق أيضا علي تخصيص مساحة اضافية لمصنع للمستلزمات الطبية لتصل مساحته الإجمالية الي 18 الف متر مربع بتكلفة مالية تصل الى 2 مليون و 200 ألف دولار ويوفر 90 فرصة عمل للشباب ، مضيفا أن المجلس قرر منح مهلة 4 شهور لمصنع لإنتاج المستلزمات الطبية للبدء في خطوات إعادة تشغيل خطوط الانتاج بالمصنع ومنح مهلة شهرين لمصنع لإنتاج مستلزمات الدواء لوضع برنامج زمني محدد لإعادة تشغيل المصنع .



واضاف محافظ قنا ، أن المنطقة الحرة العامة بقفط هي واحدة من 9 مناطق علي مستوي الجمهورية انشأتها الحكومة لدورها الفعال في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة ، لافتا إلي لأن المنطقة تضم 6 شركات ما بين منتجة وتحت الانشاء بتكلفة استثمارية بلغت 7 مليون و349 ألف دولار وتوفر 585 فرصة عمل للشباب والفتيات من أبناء المحافظة.



