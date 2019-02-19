video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يحدد لون البنى والبيج ومشتقاته واجهات للمبانى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:02 ص
محافظ شمال سيناء يحدد لون البنى والبيج ومشتقاته واجهات للمبانى اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

قرر اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم، تحديد لون الواجهات  للمبانى على الشارع، لون البيج  والبنى ومشتقاته، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتوحيد لون واجهات المبانى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن  توحيد لون الواجهات سبق وصدر به قرار فى وقت سابق ولا  يعمل به.

 
وقال محافظ شمال سيناء، أنه لن يتم استخراج تراخيص بناء دون التزام بهذا القرار، والمبانى القائمة تعطى إنذار 6 شهور،  لتوحيد لون واجهاتها، ومن لا ينفذ ستقوم الجهات الإدارية، بتشطيبات عاجلة للمبنى على حساب صاحب العقارمع قطع مرفق الغاز.
 
جاء ذلك فى مستهل اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم برئاسة المحافظ، وعقد فى ديوان المحافظة بحضور رؤساء المدن ومديرو المديريات.
 
ووجه المحافظ باستكمال نسبة تعيينات 5‎%‎ لذوى الاحتياجات الخاصة فى كل مسابقة تعيينات، وتنفيذ كل ما يخص الموظفين منهم إداريا من إجازات، وعمل ما يؤهل لتلقى ذوى الاعاقة خدماتهم من مجالس المدن والمصالح الخدمية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء يوجه بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

صور.. محافظ شمال سيناء يحتفل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بعيد الحب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة