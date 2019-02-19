محافظ شمال سيناء يحدد لون البنى والبيج ومشتقاته واجهات للمبانى

شمال سيناء - محمد حسين

قرر اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم، تحديد لون الواجهات للمبانى على الشارع، لون البيج والبنى ومشتقاته، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتوحيد لون واجهات المبانى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن توحيد لون الواجهات سبق وصدر به قرار فى وقت سابق ولا يعمل به.

وقال محافظ شمال سيناء، أنه لن يتم استخراج تراخيص بناء دون التزام بهذا القرار، والمبانى القائمة تعطى إنذار 6 شهور، لتوحيد لون واجهاتها، ومن لا ينفذ ستقوم الجهات الإدارية، بتشطيبات عاجلة للمبنى على حساب صاحب العقارمع قطع مرفق الغاز.

جاء ذلك فى مستهل اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم برئاسة المحافظ، وعقد فى ديوان المحافظة بحضور رؤساء المدن ومديرو المديريات.

ووجه المحافظ باستكمال نسبة تعيينات 5‎%‎ لذوى الاحتياجات الخاصة فى كل مسابقة تعيينات، وتنفيذ كل ما يخص الموظفين منهم إداريا من إجازات، وعمل ما يؤهل لتلقى ذوى الاعاقة خدماتهم من مجالس المدن والمصالح الخدمية.