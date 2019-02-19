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محافظ شمال سيناء: مكافأة 6 شهور لكل موظف يقضى على أمية 10 أشخاص

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:27 ص
محافظ شمال سيناء: مكافأة 6 شهور لكل موظف يقضى على أمية 10 أشخاص اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، منح كل موظف يقضى على محو أمية 10 أشخاص مكافأة 6 شهور، جاء ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم، الذى عقد فى ديوان المحافظة .

وقال محافظ شمال سيناء: " الموظف الذى سيقوم بتعليم 10 أفراد ستصرف له مكافأة 6 شهور جهود غير عادية، بالتنسيق مع فرع محو الأمية للتأكد إنه لم يسبق استخراج شهادات لهم، وتوفير مستلزمات تعليمهم، ثم اختبارهم".

وأشار المحافظ إلى إن توجه الدولة حاليا نحو القضاء على محو الأمية بشكل كامل، وسيتم ربط استلام المستفيدين من المساعدات المقدمة من التضامن بحصول كل مستفيدين على شهادة محو الأمية، وأن يقوم كل مدير مصلحة بالعمل على محو أمية أى عامل فى مصلحته عن طريق عمل فصول محو أمية لهم بواقع ساعتين عمل بعد انتهاء توقيتات العمل الرسمى، وتشجيعهم على الإقبال عليها.

ووجه المحافظ مدراء التربية والتعليم والشباب والرياضة، عمل مقرات فصول محو الأمية بالمدارس ومراكز الشباب، حيث قرر المحافظ، مهلة شهر لتصفية اوضاع الموظفين الحاصلين على أجازات بالمديريات وعلى رأسها الصحة والتربية والتعليم.

وقال محافظ شمال سيناء: "عايزين نبطل توهان تعيش فيه المديريات فى منح أجازات للموظفين" وإنه خلال شهر سيحدد موقف كل موظف من الحاصلين على أجازات خاصة بالعمل بالخارج ورعاية الأسرة، لافتا إن الهدف هو ضبط إدارى، وموجها بإتخاذ إجراء ربط تجديد الإجازة للعاملين بالخارج بدفع التأمينات بالدولار، لافتا إلى إنه نتيجة إجراءات الضبط الإدارى تقدم 32 موظف بطلب معاش مبكر .

 

 

 


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