محافظ شمال سيناء: لن ندخل أى مرافق لعمارات تكون واجهتها بالطوب الأحمر

شمال سيناء محمد حسين

أصدر محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة 6 قرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة وهى :

-عدم إدخال أي مرافق وإعطاء شهادات الصلاحية لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي، واختيار اللون البيج ومشتقاته لواجهات المنازل بشمال سيناء وبما يتماشي مع طبيعة المحافظة.



- تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وطبقا للوظيفة المعلن عنها، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع ذوي الإعاقة، وتحديد موظف بكل مصلحه حكوميه للتعامل مع ذوي الإعاقة وتيسير الإجراءات أمامهم.

- إطلاق مبادرة لمحو الأمية من خلال قيام الموظفين في مختلف المصالح الحكومية بمحو أمية 10 أفراد نظير صرف 6 أشهر جهود غير عادية .

- إعطاء مهلة شهر لشئون العاملين في مختلف المصالح لتصفية الموقف الخاص بالأجازات الخاصة مثل أجازة العمل بالخارج ورعاية الأسرة.



- الاستعداد للعيد القومي للمحافظة في 25 أبريل المقبل، وذلك بإقامة عروض فنية وأنشطة غير تقليدية.

- إطلاق مبادرة تحت اسم"بناء الثقة" لإعادة الثقة بين الجميع، والجهات والمصالح الحكومية وجميع أجهزة الدولةلبناء أسس التعايش بين الجميع وعدم الالتفات للدعوات الهدامة والشائعات ومن ينشرون عدم الثقة بين المواطنين.

من ناحية أخرى التقى المحافظ بالمهندس ممدوح فارس مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالشركة المصرية للاتصالات بمدن القناة وسيناء، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على أنه سيتم توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانويه بالشيخ زويد، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشدد شوشة، على ضرورة الانتهاء من توصيل الإنترنت لمواكبة مدارس الشيخ زويد الثانوية للتطور التكنولوجى أسوة بباقى مدارس الجمهورية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، تفعيل البروتوكول المبرم بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية اليوم الخاص بتوقيع ومتابعة توقيع الكشف الطبى على الطلاب من ذوى الاحتياجات.