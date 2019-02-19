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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:41 م
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محافظ الوادي الجديد: تخصيص 10 أفدنة لتنفيذ أبحاث معمل زراعة الأنسجة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:24 م
محافظ الوادي الجديد: تخصيص 10 أفدنة لتنفيذ أبحاث معمل زراعة الأنسجة جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مركز البحوث الإقليمي التابع لأكاديمية البحث العلمي بمدينة الخارجة، برفقة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محسن عبد الوهاب مدير المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، وذلك للوقوف علي أعمال التطوير بالمركز، حيث تفقد قاعات الاستقبال والاجتماعات وكذلك الغرف الخدمية .

وتفقد المحافظ أيضاً معمل زراعة أنسجة النخيل والبطاطس حيث وجه بسرعة إستكمال أعمال التطوير ،وتوفير مكان بديل للمعمل الحالي نظرا لضيق مساحته وذلك لتكثيف البحوث العلمية علي كافة المحاصيل، وضرورة التركيز علي إنتاج فسائل نخيل البلح خاصة الأنواع المتميزة كالمجدول والبارحي، نظرا لعائدهم الإقتصادي المرتفع والإستفادة منه علي النطاق التجاري، وذلك بالتعاقد مع شركات الإستثمار الزراعي الراغبة في إقامة المشروعات علي أرض المحافظة .

كما وجه المحافظ، بتخصيص مساحة 10 أفدنة للمركز لتنفيذ التجارب والأبحاث المنتجة من معمل زراعة الأنسجة ، موجها بسرعة الإنتهاء من تطوير المزرعة النموذجية بمنطقة الشركة 6، وإقامة الصوب المكيفة التى سوف تستخدم في أقلمة إنتاج معامل زراعة أنسجة النخيل .

 


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