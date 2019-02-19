محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة إنشاء حجرة للمعلمين بمدرسة الخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة إنشاء حجرة إضافية بمدرسة عبد المجيد الجغيل الابتدائية بمدينة الخارجة وذلك لاستيعاب أعداد المعلمين بالمدرسة .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة للمدرسة صباح اليوم، وذلك بمرافقة حنان مجدى نائب المحافظ وعدد من قيادات التعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى التلاميذ.

وتفقد المحافظ فصول مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ومنح مكافأة مالية لتلاميذ فصل رياض الأطفال، وذلك لتميزهم فى الاستذكار والانتظام فى الحضور وكذلك تشجيعا لهم على مواصلة التفوق .

وشدد الزملوط على ضرورة تفعيل ممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة وتنفيذ المعلمين والمعلمات الإشراف الاجتماعى على التلاميذ لمتابعتهم تعليميا ونفسيا وبدنيا واجتماعيا ومن كافة الجوانب والتواصل الدائم مع أولياء أمورهم وذلك لتأهيلهم وحل مشكلاتهم أولا بأول وكذلك تنمية المواهب لديهم فى المجالات المختلفة لخلق جيل وطنى قادر على إفادة المجتمع من حوله.