محافظ القليوبية يوقع أول عقود لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة

وقع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، أول عقد تقنين واضعى اليد أملاك الدولة لأحد المواطنين بقرية قرقشندة بمركز طوخ، حيث قام بتسليم العقد للمواطن وأمر بإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية للقطعة وتقسيط المتبقى من كامل سعرها، لافتا أن هذا يعد إنجازا كبيرا وثمرة جهد كبير بذله اللجان المشكله لتقنين واضعى اليد على أملاك الدولة.

وقال محافظ القليوبية، إن ذلك يأتى تتويجا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة تم البدء فى توقيع عقود تقنيين أراضى أملاك الدولة.

وأضاف المحافظ أن العقود هى الأولى من نوعها، والتى يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التى تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.