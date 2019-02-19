محافظ القليوبية يناقش استكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة استكمال إنشاء ممشي على النيل بمدينة بنها وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى للمحافظة، واشرف عطوة مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة، وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إلية تنفيذ المشروع.
وتناول الإجتماع مناقشة الإنتهاء من إزالة المعوقات والإشغالات في القطاعات الثلاثة والإنتهاء من باقي الأعمال في القطاع الأول وتسليمه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تعترض الأعمال وتسليمها في أقرب وقت ممكن مشيرا أنه سيكثف الجهود في الفترة القادمة لسرعة الإنجاز.
كما وجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشي الجانب الجمالي وإستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.
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