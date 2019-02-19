محافظ القليوبية يناقش استكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها

وتناول الإجتماع مناقشة الإنتهاء من إزالة المعوقات والإشغالات في القطاعات الثلاثة والإنتهاء من باقي الأعمال في القطاع الأول وتسليمه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تعترض الأعمال وتسليمها في أقرب وقت ممكن مشيرا أنه سيكثف الجهود في الفترة القادمة لسرعة الإنجاز.

كما وجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشي الجانب الجمالي وإستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.