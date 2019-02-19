محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه شرب أبو كبير بتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبو كبير بطاقة إنتاجية 800 لتر / ث وبتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف، وللقضاء على ندرة المياه بالمركز والمناطق المجاورة .

أوضح محافظ الشرقية، أن المحطة مقامة على مساحة 4.5 فدان والمرحلة الأولى تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ث ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى لها نهاية الشهر الجارى، والمرحلة الثانية تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ث ليصل إجمالى طاقة المحطة 800 لتر/ ث، والمرحلة الأولى تتكون من محطة مياه ومأخذ وخطى مياه العكرة وجارى الإستعداد لبدء التشغيل التجريبى للمحطة بعد أخذ عينات من المياه وتحليلها بالمعامل المركزية بوازرة الصحة.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برصف ورفع كفاءة شارع مصطفى كامل بمدينة أبو كبير وذلك بعد إنتهاء أعمال الحفر اللازمة لتوصيل مشروع الغاز الطبيعى، وكلف رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بالشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين بإعتباره طريق هام وحيوى يربط مدينة أبو كبير بمراكز الشمال .

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى، بتشكيل لجنة فنية لإجراء معاينة على الطبيعة لهبوط فى غرفة صرف صحى بشارع المرور بمدينة أبو كبير وإعداد تقرير بالعرض على المحافظ، والبدء فى علاجها فوراً وذلك بعد أن وردت شكاوى على واتس مكتب المحافظ تفيد بوقوع هبوط فى غرفة الصرف الصحى بشارع المرور ليوجه محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعاينتها على الطبيعة وعلاج أسباب الهبوط فورا.

وكلف مسئول شئون البيئة والنظافة والتجميل بمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة أبو كبير لإستخدام معدات ولوادر المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة تمهيداً لنقلها للمدفن الصحى بالخطارة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين وللقضاء على المقالب العشوائية ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة .



جولة محافظ الشرقية بمحطة الصرف الصحى



جولة محافظ الشرقية بمحطة الصرف الصحى



جولة محافظ الشرقية بمحطة الصرف الصحى