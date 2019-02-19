محافظ الأقصر يوقف معلما شهرا عن العمل ويحيله للتحقيق لاتهامه بتقبيل تلميذة

الأقصر - أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، قرارا بتوصية من عبد اللطيف عمران مدير التربية والتعليم بالأقصر، بإيقاف معلم بمدرسة الزمامى الابتدائية شهرا عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وكذلك تمت إحالته بمعرفة إدارة القرنة التعليمية للشئون القانونية للتحقيق معه، وذلك بعد اتهامه من أحد أولياء الأمور بتقبيل ابنته خلال اليوم الدراسى بما يخل بشرف المعلمين أمام التلاميذ.

البداية كانت بتلقى إدارة القرنة التعليمية غرب محافظة الأقصر شكوى من أحد أولياء الأمور اتهم خلالها أحد المعلمين داخل مدرسة الزمامى الابتدائية بتقبيل ابنته خلال اليوم الدراسى، وتم رفع مذكرة للمحافظ الذى قرر وقف المعلم عن العمل شهرا للتحقيق معه، كما قرر عبد اللطيف أحمد عمران مدير المديرية بالأقصر بإحالة المعلم للشئون القانونية للتحقيق ونقله للعمل الإدارى بديوان المديرية.