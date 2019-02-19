محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها وجذب الاستثمار

أسيوط - ضحا صالح

ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة سبل تنمية المناطق الصناعية الجديدة وجذب الاستثمارات وفتح فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه إقامة مزيد من المشروعات بالمناطق الصناعية وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ومدحت محمد حسن مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط وعضو هيئة تنمية الصعيد وممثلي جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلي الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وعدد من المستثمرين.

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال الإجتماع ـ على أهمية مجمع الصناعات الكبرى الجاري إنشاءه بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب على مساحة تصل إلى 300 ألف متر لإقامة حوالي 200مصنع جاهز بمساحات مختلفة وما يتيحه من فرص اسثمارية واعدة لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المنطقة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيراً إلى العمل على تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية التي تمتلكها المحافظة والاهتمام بتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما ناقش الإجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة وعدد من طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات مختلفة فضلاً عن بعض الملحوظات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المناطق.

ومن جانب آخر ، شدد اللواء جمال نورالدين ، على متابعة ورقابة القطاع الصحي بكافة قطاعاته ومدى مراعاة شروط السلامة والأمن الصناعي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قري ومراكز أسيوط مؤكداً على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون تصل إلى إغلاق أي منشأة صحية تعمل بدون ترخيص لردع أي تقصير أو تلاعب بصحة المواطنين مشيراً إلى ضرورة تقديم خدمات طبية ورعاية صحية متميزة للجميع.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ،أنه تم إغلاق 5 منشآت صحية تعمل دون ترخيص وتشميعها بالشمع الأحمر فضلاً عن إنذار 14 عيادة مرخصة وذلك لوجود ورصد عدة مخالفات ، بالإضافة إلى معاينة 2 منشأة طبية وذلك خلال حملة شنتها إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة على المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الطبية وعدد من المنشأت الصحية بالمحافظة ، لافتاً إلى توجيهات اللواء جمال نوالدين محافظ أسيوط بتشديد الرقابة ومتابعة المنشأت الصحية وتطبيق القانون على من يخالفه دون محاباة او مجاملة لأحد ، مشيراً إلى مراجعة كافة التراخيص ومزاولة النشاط والشهادات الصحية للحفاظ علي حقوق المواطن.