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محافظة شمال سيناء تستعد لاحتفالات غير تقليدية بالعيد القومى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:15 م
محافظة شمال سيناء تستعد لاحتفالات غير تقليدية بالعيد القومى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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طلب اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من مديرى الخدمات ورؤساء مجالس المدن، بوضع أفكار غير تقليدية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء  فى 25 أبريل القادم .

وجاء ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم، وخلاله أشار إلى أنه سيحدد أسبوعا لتلقى المقترحات ثم عقد اجتماع لمناقشتها، وأن يعقد كل مدير مع موظفيه اجتماع خلاله يتم فتح آفاق لأفكار جديدة.
 
وقال محافظ شمال سيناء، إنه يمكن التفكير فى احتفالات غير نمطية وتكون الرسالة قوية من شمال سيناء كمثال عروض صاخبة واستعراض إمكانيات المحافظة من معدات ووسائل تقدم خدمة للمحافظة، وعروض زهور وأن تمثل عروض لكل جهة .
 
وأشار إلى أن الفعاليات الروتينية ستقام إضافة للمقترحات الجديدة، وافتتاح المشروعات الجديدة .

 


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