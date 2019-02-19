محافظة جنوب سيناء تستعد لانعقاد المؤتمر العربى الأوروبى بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعدادات إلى الحالة القصوى خاصة قبل وأثناء انعقاد المؤتمر العربى الأوروبى المقرر انعقاده فى شرم الشيخ مطلع مارس المقبل.

وشدد المحافظ على منع إجازات رؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية مع استعداد كل مستشفيات المحافظة لاستقبال الطوارئ، مع انتهاء المحافظة من كافة استعداداتها لاستقبال العيد القومى للمحافظة حيث ستبدأ الاحتفالات يوم 14 وتنتهى يوم 16 مارس، وتجهيز فقرات لقصر ثقافة المحافظة وبيت ثقافة طابا لعمل عروض فنية أثناء أداء تحية العلم بساحة العلم فى مدينة طابا .

وتابع المحافظ أنه سيتم دعوة الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى لإلقاء محاضرة بعنوان "طابا كيف عادت"، معلنا عن دراسة احتياجات قرية المزينة بمدينة نويبع حتى تكون قرية نموذجية .

كما أعلن عن انتهاء إنشاء مضمار الهجن بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحه منتصف مارس وسيتم دعوة رؤساء اتحادات الهجن على مستوى العالم العربى كما ستشهد المرحلة الثانية إقامة ناد كبير لممارسة رياضة الهجن ودعوة أبناء العالم العربى لممارسة رياضتهم فى شرم الشيخ .

وأضاف المحافظ، أنه بصدد عقد مؤتمرات جماهيرية كبيرة لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية وما لها فى صالح المواطن المصرى.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى اليوم بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المحافظة واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة.