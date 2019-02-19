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مؤسس هواوى: اعتقال المديرة المالية للشركة وراءه دوافع سياسية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:40 ص
مؤسس هواوى: اعتقال المديرة المالية للشركة وراءه دوافع سياسية المديرة المالية لهواوى منج وان تشو
رويترز
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قال رين تشينج فى مؤسس شركة هواوى الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) يوم الاثنين إن اعتقال ابنته المديرة المالية للشركة منج وان تشو يخفى خلفه دوافع سياسية.

وقال تشينج فى خلال مقابلة مع (بى.بى.سى) "أولا اعترض على ما قامت به الولايات المتحدة. هذا النوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية غير مقبول".

واعتقلت كندا منج يوم 1 ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة. واتهمت منج بالتحايل البنكى والإلكترونى فيما يتصل بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.

 

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