video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال ديسمبر 2018..

للشهر الثانى.. 15.4% انخفاضا فى صناعة الورق والأجهزة الكهربائية تتراجع 4.5%

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:05 ص
للشهر الثانى.. 15.4% انخفاضا فى صناعة الورق والأجهزة الكهربائية تتراجع 4.5% ورق- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

شهدت صناعة الورق ومنتجاته، تراجعا فى تكلفة إنتاجها خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت نسبة الانخفاض 15.4%، وذلك بعد أن سجل الرقم القياسى لها 77.44 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ 91.59 نقطة فى شهر نوفمبر السابق له، ويرجع السبب فى هذا الانخفاض وفقا لخطة الإنتاج والصيانة المستهدفة.

يذكر أن شهر ديسمبر 2018، هو الشهر الثانى على التوالى الذى تتراجع خلاله صناعة الورق، حيث شهدت تكلفة إنتاج تلك الصناعة تراجعا خلال شهر نوفبمبر السابق له، وجاء تراجعها فى هذا الشهر بنسبة 7.2%، بعد أن سجل الرقم القياسى لها 91.24 نقطة خلال شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ 98.34 نقطة فى شهر أكتوبر السابق له مباشرة.

كما شهدت صناعة الأجهزة الكهربائية تراجعاً أيضا بنسبة 4.5%، حيث بلغ الرقم القياسى لها فى ديسمبر الماضى 100.02، مقارنة بـ 104.77 فى شهر نوفمبر 2018، وذلك لموسمية الإنتاج ووجود أعطال بأحد خطوط الإنتاج لاحدى المصادر.

وبحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء، حول البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2018، بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 133.68 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018 (أولى)، مقابل 132.95 نقطة خلال شهر نوفمبر 2018 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 0.55%.

وأشار البيان، إلى صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، والتى شهدت تكلفة إنتاجها ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغ الرقم القياسى لها 200.15 نقطة خلال ديسمبر 2018، مقارنة بشهر نوفمبر 2018، والذى بلغ الرقم القياسى خلاله 171.34 نقطة، ويرجع السبب فى ارتفاع تكلفة صناعة تلك المستحضرات إلى توافر الخامات والمواد الأولية المطلوبة للإنتاج.

ومن الصناعات التى شهدت تكلفة إنتاجها ارتفاعا أيضاً، صناعة الآلات والمعدات، حيث بلغ الرقم القياسى لها 290.42 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ237.17 نقطة فى شهر نوفمبر 2018، بارتفــاع قدره 22.5%، وذلك لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع إنتاج شركات صناعة التكييفات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 7.2% تراجع فى تكلفة صناعة الورق.. وتصنيع الملابس الجاهزة يزيد 16.8%

رئيس جامعة الشعب الصينية: علاقتنا بمصر قوية.. والسفير الصينى: تعلمنا منكم صناعة الورق

صناعة الورق

الاجهزة الكهربائية

اخبار الاقتصاد

الصناعات التحويلية

جهاز الاحصاء

المستحضرات الدوائية




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة