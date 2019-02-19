قطعوا رأسها لأن زوجها رفض دفع الفدية.. سيدة مكسيكية تعرضت للاختطاف والقتل

كتب محمد عبد العظيم

"حدث هذا لى لأن زوجى رفض دفع الفدية".. رسالة موجعة وجدها المارة فى أحد شوارع المكسيك مع كيس نفايات وجده داخله رأس مقطعة لسيدة، دون أى شئ أخر، حيث تم إخطار الشرطة للتحقيق فى الواقعة.



السيدة المكسكية التى تعرضت للاختطاف والقتل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى السيدة "سوزانا كاريرا"، التى تم اختطافها وقتلها عن طريق ذبحها بعدما رفض زوجها دفع الفدية إلى العصابة التى اختطفتها، والتى تقدر بـ4 ملايين بيزو مكسيكى والتى تعادل ما يقرب من 76 دولار أمريكى، وفيما تم اختطاف السيدة خلال تتبعها بعد زيارة عائلة أصدقائها، حيث نزل رجل من سيارة وجذبها إلى داخلها، وذلك وفق ما ذكرته "الصن".



رسالة من الخاطفين وجدت مع رأس السيدة المقطوعة

وبعد ساعات من الحادث، أكد الزوج أن زوجته سوزانا كاريراقتلت وذلك عبر حسابه على "فيس بوك"، وشكر من قاموا بتعزيته ومن سانده طوال فترة اختطافها، وووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن عدد حالات الاختطاف ارتفع في المدينة منذ بداية العام الجاري، في حين بلغ عددها خلال العام 2018، 49 حالة اختطاف، بالإضافة إلى 160 حالة قتل، وفي حالة سوزانا كاريرا، فإنه لم يتم التوصل إلى الخاطفين ولم تتم أي عملية اعتقال حتى الآن، كما لم يتضح أي دور للزوج وتواصله مع الخاطفين الذين قرروا قتل زوجته.