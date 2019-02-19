قائد إيرانى: باكستانى نفذ التفجير الذى قُتل فيه 27 من الحرس الثورى

رويترز

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد كبير فى الحرس الثورى الإيرانى قوله اليوم الثلاثاء إن منفذ التفجير الانتحارى الذى قتل فيه 27 من أفراد الحرس الثورى قرب الحدود مع باكستان الأسبوع الماضى مواطن باكستانى.

وقال البريجادير جنرال محمد باكبور قائد القوات البرية فى الحرس الثورى إن عضوا آخر فى الخلية التى دبرت الهجوم باكستانى أيضا.

ودأبت إيران على تحميل باكستان مسؤولية إيواء متشددين يقفون وراء هجمات في منطقة الحدود، لكن هذه هي المرة الأولى فيما يبدو التي تقول فيها طهران إن مواطنين باكستانيين متورطون بصورة مباشرة في الهجوم.