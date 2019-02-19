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فيديو.. ليه هنعدل مادة العمال والفلاحين فى الدستور؟

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:11 م
فيديو.. ليه هنعدل مادة العمال والفلاحين فى الدستور؟ مجلس النواب
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اليوم السابع بلس
 
ينشر "اليوم السابع" سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.
 
"بعد ثورة 30 يونيو.. لجنة الخمسين وضعت المادة 243 لإلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور.."
 
 
"يعني المادة بنصها الحالي، خلت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين في مجلس النواب الحالي فقط.."
 
"وبعد نجاح تجربة إلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين في مجلس النواب..
"جه التعديل المقترح عشان يفضل التمثيل لأخواتنا من العمال والفلاحين موجود بشكل دايم في مجلس النواب.."
 
"يعني التعديل بيهدف لوجودهم في كل مجالس النواب اللي هيتم انتخابها بعد المجلس الحالي..وده بيدعم مبدأ المواطنة وبيقوي النسيج الوطني ويحقق تمثيل عادل لكل فئات المتجمع.."
 
 
 
 
 
 

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اليوم السابع بلس




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