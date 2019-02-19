فيديو.. قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى تحرز تقدما بمديرية خب والشغف

إيمان حنا

حققت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى، اليوم، تقدما جديدا فى جبهات متفرقة بمديرية خب والشعف شمالى محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكرى، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربى نفذت عملية عسكرية على مواقع للمليشيات الانقلابية فى مديرية خب والشعف، انطلقت منذ يومين واستطاعت خلالها قوات الجيش من السيطرة على مناطق واسعة من وادى السليلة ومواقع أخرى بالقرب من سوق الخميس.

وأكد المصدر، على أن 4 كيلو مترات فقط تفصل قوات الجيش عن سوق الخميس بالمديرية بعدما صارت مطلة على منطقة الرفحة بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش ضد المليشيات الحوثية.

وأضاف المصدر، أن العملية العسكرية التى نفذتها قوات الجيش إنطلقت من أربعة محاور هى جبال أسطر وشعب الموطل ووادى السليلة والوجف، واستخدمت فيها قوات الجيش الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة لتدمير مواقع المليشيات، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثى الانقلابية تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد خلال المواجهات، وأن أبطال الجيش مستمرون فى العملية العسكرية حتى تحرير باقى المحافظة.