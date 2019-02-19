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فيديو.. توافد المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم لحج القرعة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:04 ص
فيديو.. توافد المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم لحج القرعة قرعة حج - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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بدأ عدد من المواطنين التوافد على أقسام الشرطة، للتقديم لحج القرعة لهذا العام، حيث يبدأ التقديم من اليوم وحتى 7 مارس المقبل.
 
 
يتم التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
 
ومن المقرر، أن يتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
 
 
 
 

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