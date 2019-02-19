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عبور 46 سفينة بقناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:52 ص
عبور 46 سفينة بقناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 46 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة 1.6 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةMSC LEANNE بحمولة 199 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و300ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول اليونانيةMARAN CARINA ، بحمولة 158 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى فنزويلا.

 


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