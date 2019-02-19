طالبة سودانية بالقاهرة: مصر والسودان بلد واحدة ومصر والشعب المصرى ودود ومتعاون

كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى

ألقت إحدى الطالبات السودانيات الدارسات بمصر كلمة عن التعليم فى مصر ممثلا عن الطلاب السودانين أكدت خلالها على عمق مصر العلاقة بين مصر والسودان قائلة :" مصر والسودان بلد واحدة ومصر رحبت بنا من أول يوم والشعب المصرى شعب ودود ومتعاون".

وأضافت الطالبة رانا، التى تدرس بكلية الطب بجامعة عين شمس، قائلة:" التعليم فى مصر تعليم متميز يزرع حب العلم وشكرا لهذا البلد".

وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، الذى يعقد على مدار يومين بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ونظيره السودانى الدكتورالصادق الهادى المهدى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والسفير السودانى بالقاهرة.

وينظم الملتقى قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ويحضره عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والجامعات السودانية .