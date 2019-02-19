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ضبط 75 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:27 م
ضبط 75 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 75 قضية تموينية بدائرة مركز سمالوط، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتى تنظمها المديرية فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 75 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن - عدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز- عدم الاحتفاظ بميزان حساس - عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن)، وأضاف أنه تحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية مستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة، حيث شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية من اجل تحقيق الانضباط والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

 


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