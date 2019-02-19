ضبط 55 طن سمك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة بالعبور

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 40 طن سمك ماكريل و 15 طن كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، فى أحد كبرى ثلاجات حفظ اللحوم بالمنطقة الصناعية الأولى فى العبور مملوكة لأحد أكبر المستوردين ويدعى " ن. ن. ر" ، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق وبالفحص بمعرفة أطباء الطب البيطرى تبين أن المضبوطات منتهية الصلاحية وبها تغيير بالخواص واللون والرائحة.

قاد الحملة العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوى طبيب التفتيش بمديرية الطب البيطرى، ومجدى عبده رباع رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالطب البيطرى تم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق.