ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية المحظورة فى الخصوص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، فى ضبط شخصين، لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القليوبية، قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى إنتاج وتصنيع الألعاب النارية متخذين من عقار في الخصوص، مقراً لتخزين الألعاب النارية والمواد المستخدمة فى تصنيعها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما (كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام والمواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع)، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية ، وطرحها للبيع والتداول.