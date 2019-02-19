ضبط أشخاص استولوا على 180 ألف جنيه من أموال الدعم التموينى

كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهود شرطة التموين خلال 48 ساعة عن ضبط (226) قضية تموينية متنوعة،أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتصنيع الحلويات، فى طوخ (بمحافظة القليوبية)، لإنتاجه وتصنيعه (حلوى العسلية) مستخدماً خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر واستخدام مواد صناعية محظور استخدامها فى السلع الغذائية وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة.

وتم ضبط كميات كبيرة قدرها (22,300 طن مستلزمات إنتاج "سمسم– عسل جلوكوز – بودرة تلك)، ماكينة تصنيع، عدد 1000 عبوة "حلوى العسلية") منتج نهائى جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على مواد مجهولة المصدر ومحظور استخدامها فى الصناعات الغذائية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية)، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية (اللبان) مستخدماً خامات منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها واستخدام مواد صناعية محظور استخدامها فى السلع الغذائية.

وتم ضبط كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج قدرها (4,800 طن "سكر جلوكوز سائل") غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية، ( واحد طن "بودرة تلك") محظور استخدامها فى الصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع مكرونة (غير مرخص) لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة)، لإنتاجه وتصنيعه (سلع غذائية) مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ الضبط، تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2 طن مستلزمات إنتاج "دقيق" – 3,680 طن "مكرونة – لسان عصفور" منتج نهائى)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مصنع (غير مرخص) لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة كفرالزيات (بمحافظة الغربية)، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 1200 ألف ومائتين عبوة مقرمشات "سناكس") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخزن (غير مرخص) لتجارة الحاصلات الزراعية، بدائرة قسم شرطة الرمل ثانٍ (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (5,840 طن "كركديه – فلفل أسود").. غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة"، بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة).. لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (3,600 طن "أسماك – كبدة") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة شرطة الرمل ثانٍ (بمحافظة الإسكندرية )، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,200طن "مكرونة").. غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها .. تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإستكمال الفحص تبين قيامه بتجميع كمية قدرها (800) لتر مواد بترولية مدعمة "سولار" دون التعاقد مع الجهات المعنية.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة بقسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,500 طن – "دقيق فاخر") غير صالح للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (16) قضية أسطوانات بوتاجاز،و (3) قضايا مواد بترولية.. بإجمالى (14180 لتر "سولار، بنزين")، وضبط (15) قضية دقيق مدعم وأقماح.. بإجمالى (64.050 طن)، وضبط (213) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (15) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. بإجمالى (4.600 طن سكر- 4473 عبوة زيت)، وضبط (15) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية بإجمالى (138011 جنيه).

وتم ضبط (58) قضية فى مجال الغش الغذائى.. غذائى بإجمالى ( 60.967 طن "أرز، سكر, زيت، دقيق، مكرونة، جبن، ملح" – 11374 عبوة "عصائر، مقرمشات، مياه غازية " 919 قطعة حلوى)، وضبط (24) قضية فى مجال الغش التجارى.. بإجمالى (1.100 طن بلاستيك- 3710 عبوة " أدوية، زيوت سيارات"- 4880 قطعة "حدايد، أدوات كهربائية غيار سيارات"– 1200 متر أقمشة)، وضبط (613) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط (29) قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، وضبط (18) قضية بيع السجائر خارج التسعيرة.. بإجمالى (210 عبوة)، وضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف".. بإجمالى (15,350 طن)، وضبط (2) قضية سلع ومنتجات مجهولة المصدر بإجمالى(5116 قطعة غيار سيارات).