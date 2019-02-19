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صور.. وزيرة الثقافة تصل متحف النيل بأسوان وسط استقبال بالمزمار البلدى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:31 م
صور.. وزيرة الثقافة تصل متحف النيل بأسوان وسط استقبال بالمزمار البلدى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
فريق المحافظات
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تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، متحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، وسط استقبال بالمزمار البلدى.

رافق الوزيرة خلال الجولة، اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، وأحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندسة ايرين فايز، مدير متحف النيل.

وقدمت فرق "كينيا والكونغو وسوهاج والأردن" عددا من العروض الفنية منها مزمار بلدى، وغيرها من الاستعراضات الفنية، ضمن فاعليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير بمحافظة أسوان.

ثم تفقدت الوزيرة متحف النيل فى جولة شملت الأقسام المختلفة للتعرف على مكونات المتحف، برفقة المهندسة إيرين فايز مديرة المتحف.

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