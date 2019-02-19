video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزيرة الثقافة تستجيب لطلب مواطن بتناول الشاى بمنزله بزيارتها لأسوان

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:14 م
صور.. وزيرة الثقافة تستجيب لطلب مواطن بتناول الشاى بمنزله بزيارتها لأسوان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
فريق المحافظات
إضافة تعليق
تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عددا من المواقع الثقافية والسياحية بمدينة أسوان، على هامش مشاركتها فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بأسوان خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى. 
 
 
وفى ختام جولتها ومغادرتها محافظة أسوان، وفى طريقها لمحافظة القاهرة مرة أخرى، استجابت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لطلب أحد أهالى النوبة بالتوجه إلى منزله لتناول الشاى ومستلزمات الضيافة، والتقطوا الصور التذكارية أمام المنزل المجاور لقصر الثقافة الجديد.
 
 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة (1)
 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة (2)
 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة (3)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الثقافة تزور السد العالى وتصعد لقمة رمز الصداقة بأسوان.. صور

وزيره الثقافه

السد العالى

النوبه

اسوان

اخبار الثقافه

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة