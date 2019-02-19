صور.. وزيرة الثقافة تستجيب لطلب مواطن بتناول الشاى بمنزله بزيارتها لأسوان

فريق المحافظات

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عددا من المواقع الثقافية والسياحية بمدينة أسوان، على هامش مشاركتها فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بأسوان خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى.

وفى ختام جولتها ومغادرتها محافظة أسوان، وفى طريقها لمحافظة القاهرة مرة أخرى، استجابت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لطلب أحد أهالى النوبة بالتوجه إلى منزله لتناول الشاى ومستلزمات الضيافة، والتقطوا الصور التذكارية أمام المنزل المجاور لقصر الثقافة الجديد.