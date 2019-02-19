صور.. محافظ مطروح: 51 مليون جنيه لرصف طرق سيوة والحفاظ على شكل الواحة

مطروح - حسن مشالى

استقبلت واحة سيوة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى يرافقهما اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وذلك خلال زيارتهما الحالية لمحافظة مطروح للوقوف على المشروعات التنموية وبحث سبل حل المشكلات التى تعيق حركة التنمية بالمحافظة.

ورحب أهالى سيوة بزيارة مستشارى رئيس الجمهورية مع شكرهم لرئيس الجمهورية على اهتمامه بمحافظة مطروح عامة وبواحة سيوة خاصة، وذلك خلال كلمة ألقاها الشيخ عمر راجح عن أهالى الواحة، حيث استعرض عدد من مطالب أهالى سيوة ومنها تطوير طريق سيوة مطروح، والمعاناة من مشكلة الصرف الزراعى منذ سنوات، وطلب تثبيت الكثبان الرميلة جنوب الواحة وتخفيض ثمن استغلالها للمزارعين، وتطوير مراكز الشباب، وتوفير التخصصات الطبية، كما تم عرض فيلم عن تاريخ وإمكانيات وموارد سيوة التنموية .

وصدق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على مبلغ مليون جنيه لتطوير الواحة والاحتفاظ بطابعها البيئى من خلال طلاء جميع المبانى بمادة الكرشيف بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه لتطوير ورصف الطرق والشوارع بالواحة بالتنسيق بين جهاز تعمير الساحل الغربى، وأهالى الواحة لتحديد الأولويات فى رصف الطرق خلال الخطة الحالية، كذلك سرعة إنشاء مركزى شباب على أعلى مستوى خلال الخطة القادمة، مع تأكيد محافظ مطروح على اهتمامه بكافة مشاكل الواحة والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة مشكلة طريق سيوة مطروح والتى تم البدء فيها بموافقة رئيس مجلس الوزراء مع اهميته التجارية والسياحية.

كما صدق محافظ مطروح، على رحلة تثقيفية لشباب سيوة لزيارة معالم القاهرة التاريخية، وكذلك الموافقة على توفير أتوبيس لنقل طلاب قرية أبو شروف لمدينة سيوة .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه يتم دراسة مشكلة الصرف الزراعى بسيوة وطرح المقترحات من خلال لجنة فنية مع قيام لجنة الزراعة بمجلس النواب بزيارة سيوة هذا الأسبوع لوضع الحلول المتاحة بشأنها .

كذلك تم العمل على توافر الخدمة الطبية وحل مشكلة عجز التخصصات فى الأطباء من خلال تكثيف القوافل الطبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .

كذلك تم دعم مزارعى الواحة بمبلغ 380 ألف جنيه، لمكافحة سوسة النخيل، وإنتاج طفيل المايكوجرام.

وأكدت الدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لأهالى سيوة على مدى اعتزازها بالواحة، وأن طريق سيوة يقع ضمن شبكة الطرق التى تقوم الدولة بتطويرها على مستوى الجمهورية.

كما أكدت على ضرورة وضع خطة مستقبلية للمدارس التى تحتاجها سيوة لمدة 10 سنوات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع الإشادة بنسب تعليم الفتيات بالواحة، وضرورة حفاظ أهالى الواحة على الموروث الثقافى من خلال الإسراع فى تطوير بيت الثقافة والحفاظ على التراث الشعبى سواء فى المشغولات اليدوية أو العادات والتقاليد الثقافية، مع الاستغلال الأمثل لقدرات الشباب ثقافيا ورياضيا وتقديم الدعم المالى لها .

بينما أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية على أن مطروح ستشهد طفرة تنموية خلال الأشهر القليلة القادمة، مع نهج جديد لرئيس الجمهورية فى الاهتمام بالمحافظات الحدودية والتواصل المباشر معهم والقرارات الفورية بشأنها

كما يتم حاليا تنفيذ البرنامج العاجل للشباب بالمناطق النائية لزيادة الوعى الوطنى للشباب وكافة التحديات والمخاطر التى تواجهها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من خلال ورش عمل وندوات والحوار المباشر معهم

وعلى هامش الزيارة تفقد مستشارى رئيس الجمهورية ورش مصنع الصناعات الحرفية والاستماع للعاملين بها مع الإشادة بالمشغولات والصناعات اليدوية التى تعبر عن التراث البيئى السيوى والحفاظ عليه، من أعمال غزل الصوف وصناعات الجريد والفضة، كذلك تم تفقد عدد من المناطق الأثرية بالواحة.



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة



مستشارى رئيس الجمهورية يتفقدان المشروعات التنموية بواحة سيوة