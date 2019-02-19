صور.. محافظ سوهاج يتفقد نادى المحليات بعد تطويره

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، على أهمية الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق عائد اقتصادى يعود بالنفع على أبناء المحافظة، جاء ذلك خلال تفقده لنادى المحليات بمدينة سوهاج، بعد تطويره والانتهاء من أعمال الكهرباء، تمهيداً لتشغيله واستغلاله بعد سنوات من التوقف.

وأوضح محافظ سوهاج، أن نادى المحليات أحد المشروعات التى كانت متعثرة بالمحافظة منذ إنشائه عام 1994 بسبب معوقات تتعلق بأعمال الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم تطويره وتوفير كشك كهرباء وإنارة النادى بالكامل تمهيداً لإفتتاحة قريباً لخدمة المواطنين بسوهاج.

جدير بالذكر أن نادى المحليات بسوهاج تم إنشاؤه على مساحة 1981 متر مربع أسوة بباقى الهيئات التى لها أندية بسوهاج، بموقع متميز على النيل بمدينة ناصر، وذلك لخدمة العاملين بالإدارة المحلية والشعبيين وأسرهم، وتم إشهاره كنادى رياضي، ثقافي، إجتماعي، ترفيهي.

ويتكون النادى من 3 طوابق، يحتوى على مطعم وكافيتريا وقاعات للإجتماعات والتدريب، وقاعة أفراح، وحديقة تطل على النيل، وجناح فندقى يضم 12 غرفة فندقية، بالإضافة الى 4 أجنحة.

وفى سياق متصل عقد اللواء يسرى خضر السكرتير العام لمحافظة سوهاج الإجتماع الأول للمجلس التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار المشكل بقرار محافظ سوهاج، لمناقشة الموقف التنفيذى لبرامج ومشروعات محو الأمية على مستوى المحافظة.

وأوضح السكرتير العام أن الإجتماع تناول العديد من الموضوعات من أبرزها الأسباب والمؤشرات والموقف التنفيذى لبرامج الأمية بالمحافظة، والمتوقع تحقيقه من نتائج فى النصف الثانى من العام الدراسي، مشيراً إلى بحث تفعيل مبادرة المحافظ (واحد لواحد)والتى بموجبها يتولى كل مواطن متعلم تعليم مواطن آخر غير متعلم، فى إطار المسئولية المجتمعية تجاه قضية محو الأمية، ووجوب تفعيلها على مستوى مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية.

كما استعرض الإجتماع مشاركة مديرية الأوقاف، والمعهد العالى والمتوسط للخدمة الاجتماعية فى برامج ومشروعات محو الأمية، بإعتبارهما تجربتين رائدتين فى هذا المجال، والنظر فى عوامل نجاح هاتين المشاركتين.

وأشار " خضر " أنه تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية الصحة، تشارك بموجبه مديرية الصحة، من خلال الرائدات الريفيات فى الجهود الهادفة إلى خفض معدلات الأمية بالمحافظة.

وأضاف السكرتير العام أن الاجتماع إنتهى إلى مجموعة من التوصيات أهمها إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكول بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وإتحاد نقابات عمال سوهاج، وأهمية التكامل بين الجهات الخدمية، وعلى الأخص الصحة، والزراعة، والأوقاف، لتقديم حزمة من الخدمات للدارسين بفصول محو الأمية، بهدف رفع الوعي، وتنمية الجوانب المختلفة فى شخصية الدارسين بفصول محو الأمية .

وكذلك ضرورة بدء الندوات التعريفية بكلية التربية جامعة سوهاج لرفع وعى الطلاب بالمشاركة المجتمعية فى الجهود الهادفة لخفض معدلات الامية بالمحافظة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تم التأكيد على أهمية الحافز العلمى لخلق دافعية لدى طلاب الجامعة بالمشاركة فى الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية، وإتخاذ م ايلزم من إجراءات لائحية فى هذا المجال.

حضر الإجتماع الدكتور عمر الحادى المنسق العلمى للمحافظة، ومحمد الدالى مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، وعميد كلية التربية جامعة سوهاج، وعميد كلية الدراسات العربية بسوهاج، ومديرى المديريات بالمحافظة، ورئيس إتحاد نقابات عمال سوهاج، وممثلين عن المجالس الإقليمية والمجتمع المدني.



المحافظ يتفقد نادي المحليات



المحافظ يتفقد نادي المحليات



المحافظ يتفقد نادي المحليات



المحافظ يتفقد نادي المحليات