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صور.. رئيس جامعة القاهرة يلتقى مديرة المجلس الثقافى البريطانى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:35 م
صور.. رئيس جامعة القاهرة يلتقى مديرة المجلس الثقافى البريطانى أثناء اجتماع رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيدة اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والدكتورة هيلين مووت استشارية هيئة الأمم المتحدة للمرأة والخبيرة البريطانية في شئون مناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور الدكتورة مها السعيد رئيسة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة الوحدة، اجتماعًا، وذلك لإستعراض نتائج الجولة الدراسية للمملكة المتحدة وورش عمل التخطيط الاستراتيجي لأعضاء الوحدة، والتعاون والشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ضمن مشروع حرم خالي من العنف ضد المرأة "جامعة آمنة للجميع".
 
 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تطوير عمل وحدة مناهضة التحرش والعنف بالجامعة فى إطار مشروع تطوير العقل المصرى، وتغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والنظر اليها بوصفها إنسانًا كامل الأهلية والحقوق.

 

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل على مراعاة الفروق والاختلافات ومحاولة التقريب بين الشعوب، وتسعى للتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، خاصة فى مبادرة العنف ضد المرأة، التى يوجد قواسم مشتركة بينها وبين مشروع الجامعة الخاص بتغيير طرق التفكير، مشيرًا إلى أنه لابد من تتغير طريقة التفكير تجاه المرأة، وموضحًا أن المرأة عقل وروح ووجدان مثلها مثل الرجل.

 

ومن جانبها، أشادت اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، بسعى جامعة القاهرة إلى تغيير طريقة تفكير الطلاب من خلال منهج التفكير النقدى، مؤكدة أن رسالة المجلس الثقافى البريطانى، العمل على خلق حوار بين الثقافات المختلفة والبحث عن نقاط مشتركة للتواصل بين الشعوب، وعلقت على نجاح أنشطة مشروع حرم خالى من العنف "جامعة آمنة للجميع"، قائلة: "نحن فى المجلس الثقافى البريطانى سعداء بالعمل على هذا المشروع الهام الممول من الإتحاد الأوروبى لدعم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة".

 

واستعرضت الدكتورة هيلين مووت استشارية هيئة الأمم المتحدة للمرأة والخبيرة البريطانية فى شئون مناهضة العنف ضد المرأة، جوانب التخطيط الاستراتيجى للوحدة، وأشادت بأفكار رئيس جامعة القاهرة وفلسفته المتقدمة عن المرأة، كما أشادت بجهود وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، والتى اعتبرتها نموذج رائد على مستوى العالم. كما أشارت إلى الدليل الاسترشادى لمناهضة العنف بالجامعات الصادر عن الأمم المتحدة فى فبراير 2019 الذى أشار إلى تجربة جامعة القاهرة كأحد النماذج الناجحة على المستوى الدولى، وأول جامعة مصرية تعتمد على سياسات لرفع الوعى لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.

 

وعرضت الدكتورة مها السعيد رئيسة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، الخطة الاستراتيجية للوحدة، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل على إنشاء شراكات مع بعض الجامعات الأفريقية للمساهمة فى نشر التجربة، وذلك فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.

 

وشهد اللقاء بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى عبد القادر أمين عام الجامعة.

 
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