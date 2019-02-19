صور.. تعرف على قصة تصنيع وترقيم الأشجار فى ألمانيا

برلين عبد الحليم سالم

تنتشر فى ألمانيا غابات الأشجار الخشبية مثلها مثل العديد من دول أوروبا، مما جعلها تمتلك ثورة هائلة، ولا سيما فى مجال تصدير الأخشاب.

ومع كثرة الأخشاب، لا يمكن لأى مواطن أن يقطع بنفسه أى شجرة حتى لو داخل منزله إلا بالعودة إلى السلطات المجلية التى تأتى بنفسها لتقطع الشجرة بطريقة علمية تضمن نموها مجددا.





ومع الانتشار الكبير للأشجار سواء على ضفاف الأنهار أو فى الغابات الكثيفة لجأت السلطات المحلية إلى ترقيم الأشجار.



فريد ياسين

ويقول فريد ياسين، ألمانى من أصل عربى، إنه فى ألمانيا هناك رقم لكل شجرة، وهذا الرقم يرتبط بمعلومات الشجرة خاصة عمرها، وسبل تنميتها وآخر مرة تم قطع جزء منها، وهى عملية تتم آليا بحيث يتم تقطيع الشجرة لقطع صغيرة، أو متوسطة الطول، ويتم نقلها إلى المصانع سواء لتحويلها إلى ألواح خشبية، أو تحويلها إلى وقود للتدفئة.





ويضيف فريد ياسين لـ"اليوم السابع" أن الأشجار تمثل ثروة كبيرة فى ألمانيا التى تعد من أكبر الدول المصنعة والمصدرة للأخشاب، لافتا إلى ضرورة قيام مصر بزراعة الغابات على مياه الصرف الصحى المعالج للاستفادة منها.





وبدوره قال عبد الحميد شولح وكيل المجلس التصديرى للأثاث لـ"اليوم السابع" أولا لكى نرقم الأشجار لابد أن يكون لدينا أشجار مثل ألمانيا التى توجد شهادة ميلاد لكل شجرة باعتبارها ثروة.

وتابع: ثانيا لابد أن ندرس تكاليف زراعة الغابات على مياه الصرف الصناعى، أو الصحى المعالج وتكاليفها، وهل هى أفضل أم استيراد الأشجار والأخشاب من الخارج أفضل من حيث التكلفة، وهو دور لابد من القيام به بهدف خفض الواردات من الأخشاب حيث نستورد 100% من الأخشاب من الخارج .





وبحسب المعلومات المتاحة فإن الدول الرائدة فى صادرات المنتجات الخشبية فى العالم تتصدرها كندا، حيث تنتج 31 بليون كيلوجرام من الخشب، وفى كندا، تساهم منتجات الغابات، ولا سيما الأخشاب والمنتجات الخشبية، فى تحقيق مستوى كبير من القيمة المضافة لاقتصاد البلد، حيث يتم توليد 17.1 مليار دولار أمريكى سنويا من قيمة الصادرات وحدها من منتجات الغابات في البلاد.





أما الدولة الثانية هى الولايات المتحدة وتنتج 19.5 مليار كجم، وقد نمت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات بشكل هائل على مر السنين وتعد الصين وكندا والمكسيك أكبر 3 أسواق لصادرات الولايات المتحدة من المنتجات.

وتعد السويد الدولة الثالثة فى الانتاج عالميا تنتج 18،5 بليون كيلوجرام، وتشغل الغابات نسبة 55 % من مساحة اليابسة فى السويد، حيث تشكل الصنوبر والبتولا الأنواع النباتية الرئيسية السائدة فى الأخشاب.

وتعد البلاد ثالث أكبر مصدر للورق والورق فى العالم، حيث تنتج حوالى 4% من إجمالى إنتاج هذه المنتجات الخشبية فى العالم.

فيما تحل فنلندا المركز الرابع حيث تنتج 16 بليون كيلوجرام، وتولد حوالى 20 % من عائدات صادرات فنلندا من صناعة الغابات فى فنلندا.

وتنتج الصناعة وتصدر نحو 16 مليار كيلوجرام من الأخشاب المجهزة سنويا.





فيما تحتل ألمانيا المركز الخامس حيث تنتج 14.5 بليون كيلوجرام وتعد صناعة الأخشاب فى ألمانيا من الصناعات المزدهرة ومنذ زمن والبلاد هى واحد من أكبر مواطن احتياطيات الأخشاب فى جميع أنحاء أوروبا،وتصدر ما يقرب من 30% من الأخشاب المنشورة فى ألمانيا إلى الأسواق الخارجية من خلال 150 ألف شركة فى البلاد وتصل مبيعاتها السنوية نحو 170 مليار يورو، ويعمل قطاع السوق ما يقرب من 1.2 مليون ألمان.