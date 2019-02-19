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صحة البحر الأحمر: فحص 697 حالة من أهالى حلايب ورأس حدربة بالقوافل الطبية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:39 ص
صحة البحر الأحمر: فحص 697 حالة من أهالى حلايب ورأس حدربة بالقوافل الطبية جانب من أعمال القوافل الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبي علي 679 حالة من أهالى مناطق حلايب وقرية رأس حدربة ضمن القوافل الطبية العلاجية. 

 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تلك القوافل جاءات تنفيذا لتعليمات  اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبمشاركة فريق إشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتورة نصرة سعد منسق القوافل - وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية. 
 
وتابع أن القوافل بدأت عملها بالمناطق المذكورة أمس الاثنين، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي عدد 697 حالة ما بين باطنة وعظام وأطفال وجلدية وأنف وأذن وأسنان، وتم صرف العلاج مجانا لجميع الحالات، وإجراء فحوصات معملية والكشف المبكر عن السكر والضغط وأشعة الموجات فوق الصوتية.
 
كما تم إحالة عدد 4 حالات لمستشفى الشلاتين لاستكمال باقي الفحوصات واستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة.
 

 


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